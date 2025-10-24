Il diciottenne Albert Windsor è l’unico Royal incluso nell’elenco della nuova generazione di scapoli d’oro compilato dalla rivista inglese Tatler
W illiam e Harry hanno passato i quarant’anni e ci vorrà ancora qualche anno prima che George e il resto della nuova generazione Royal inizi a far sognare le fan. Nel frattempo, però, ci ha pensato Tatler, la rivista dell’alta società inglese, a individuare gli scapoli più ambiti, scegliendoli tra aristocratici, figli di rockstar, atleti, finanzieri e modelli, di cui si sentirà parlare molto nei prossimi mesi. Unico problema: tra di loro c’è un solo Royal. Le nipoti di Lady Diana come Barbie Royal al “Pink Ball”di Londra X Albert Windsor, il Royal più ambito di tutti. La redazione londinese di Tatler ha scelto come nome di punta il 18enne Albert Windsor, cugino di Carlo e nipote del duca di Kent, da cui un giorno erediterà il titolo. 🔗 Leggi su Iodonna.it
News recenti che potrebbero piacerti
Mercoledì 22 ottobre alle 18 alla Sala Chopin presso la Ditta Alberto Napolitano Pianoforti in attesa della nuova stagione dei "Pomeriggi in Concerto alla Sala Chopin", un grande appuntamento con giovani pianisti di varie nazionalità venuti a Napoli per parte - facebook.com Vai su Facebook