W illiam e Harry hanno passato i quarant’anni e ci vorrà ancora qualche anno prima che George e il resto della nuova generazione Royal inizi a far sognare le fan. Nel frattempo, però, ci ha pensato Tatler, la rivista dell’alta società inglese, a individuare gli scapoli più ambiti, scegliendoli tra aristocratici, figli di rockstar, atleti, finanzieri e modelli, di cui si sentirà parlare molto nei prossimi mesi. Unico problema: tra di loro c’è un solo Royal. Le nipoti di Lady Diana come Barbie Royal al “Pink Ball”di Londra X Albert Windsor, il Royal più ambito di tutti. La redazione londinese di Tatler ha scelto come nome di punta il 18enne Albert Windsor, cugino di Carlo e nipote del duca di Kent, da cui un giorno erediterà il titolo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il diciottenne Albert Windsor è l’unico Royal incluso nell’elenco della nuova generazione di scapoli d’oro compilato dalla rivista inglese "Tatler"