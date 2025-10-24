On. Pella, l’Italia è il primo Paese al mondo a riconoscere l’obesità come malattia, grazie alla legge recentemente approvata di cui Lei è il primo firmatario. «È un motivo di grande soddisfazione. Indubbiamente a ognuno di noi fa piacere vedere una legge che porti il proprio nome ed è qualcosa che sicuramente ti gratifica. Però questa è una legge di tante persone che nel corso di questi anni hanno lavorato per far sì che questo sogno si trasformasse in realtà. È vero che è stata approvata la legge Pella, ma vince il tricolore e la maglia azzurra. Non ha vinto un singolo, ma ha vinto una squadra e questa è la cosa di cui vado più fiero». 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Il deputato di Forza Italia Roberto Pella a TPI: “La mia legge contro l’obesità? Pensa al domani”