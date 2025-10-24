Il deputato di Forza Italia Roberto Pella a TPI | La mia legge contro l’obesità? Pensa al domani

Tpi.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

On. Pella, l’Italia è il primo Paese al mondo a riconoscere l’obesità come malattia, grazie alla legge recentemente approvata di cui Lei è il primo firmatario. «È un motivo di grande soddisfazione. Indubbiamente a ognuno di noi fa piacere vedere una legge che porti il proprio nome ed è qualcosa che sicuramente ti gratifica. Però questa è una legge di tante persone che nel corso di questi anni hanno lavorato per far sì che questo sogno si trasformasse in realtà. È vero che è stata approvata la legge Pella, ma vince il tricolore e la maglia azzurra. Non ha vinto un singolo, ma ha vinto una squadra e questa è la cosa di cui vado più fiero». 🔗 Leggi su Tpi.it

il deputato di forza italia roberto pella a tpi la mia legge contro l8217obesit224 pensa al domani

© Tpi.it - Il deputato di Forza Italia Roberto Pella a TPI: “La mia legge contro l’obesità? Pensa al domani”

Altri contenuti sullo stesso argomento

deputato forza italia robertoIl deputato di Forza Italia Roberto Pella a TPI: “La mia legge contro l’obesità? Pensa al domani” - Indubbiamente a ognuno di noi fa piacere vedere una legge che porti il proprio nome ed è qualcosa che sicuramente ti gratifica. Come scrive tpi.it

deputato forza italia robertoAffitti brevi, scontro Forza Italia-Lega: Tajani non cede sulla cedolare. Ma Salvini prevede: «La norma salterà» - «Ora, almeno, sappiamo che la norma sugli affitti brevi ha un padre», sospira un deputato azzurro in Transatlantico, al termine del question time nel quale Giancarlo Giorgetti ... Scrive ilmessaggero.it

deputato forza italia robertoForza Italia senza capogruppo da sei mesi, il caso alla Città Metropolitana di Palermo - La compagine azzurra è quella più numerosa alla Città Metropolitana di Palermo. Si legge su ilsicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Deputato Forza Italia Roberto