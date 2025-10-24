Il depistaggio sul delitto Mattarella le intercettazioni dell' uomo arrestato | Rompere i cog dopo 45 anni
Non sapendo di essere intercettato Filippo Piritore - ex prefetto che avrebbe depistato le indagini sull'omicidio dell'ex presidente della Regione Piersanti Mattarella, e arrestato oggi - confidava alla moglie il timore di essere coinvolto in iniziative giudiziarie. Era il 22 settembre 2024 e da. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Una carriera nella polizia di Stato per Filippo Piritore, l'agrigentino accusato di depistaggio nel delitto Mattarella Vai su X
Tg3. . E' finito ai domiciliari l'ex prefetto Filippo Piritore accusato di depistaggio nelle indagini sull'omicidio di Piersanti #Mattarella. Il tg3 con @lirio.abbate ricostruisce il delitto di 45 anni fa. - facebook.com Vai su Facebook
Filippo Piritore, le intercettazioni: «Sto male da quando mi hanno convocato». È indagato per depistaggio nell'omicidio Mattarella - Così Filippo Piritore, ex prefetto ed ex funzionario della Squadra Mobile di Palermo, si rivolge in auto ... Secondo leggo.it
«Rompere i co.. dopo quarantacinque anni»: le intercettazioni di Piritore, arrestato per il depistaggio sul delitto Mattarella - La Procura ha chiesto e ottenuto l’arresto di Piritore per il presunto depistaggio anche sulla base di queste intercettazioni diventate un indizio a suo carico ... Segnala roma.corriere.it
Omicidio Piersanti Mattarella, ex prefetto arrestato per depistaggio. Il giallo del guanto sparito - Svolta nelle indagini per l'omicidio di Piersanti Mattarella. Da gazzetta.it