Estate 1990, Roma: Simonetta Cesaroni, 20 anni, viene trovata senza vita nel suo ufficio di via Poma, uccisa con ventinove coltellate. Il caso sconvolge l'Italia e, a distanza di oltre trent'anni, continua a suscitare dibattito e curiosità. Un'indagine segnata da depistaggi, piste errate e un processo che non ha mai portato all'individuazione di un colpevole definitivo.

"Il delitto di via Poma": una nuova docuserie racconta uno dei casi più misteriosi della cronaca italiana