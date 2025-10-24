Il Consiglio europeo non bada a spese | 1 miliardo per la sede Tanto paghiamo noi
I burocrati dell’Unione pianificano la ricostruzione del palazzo Lipsius. Per rispettare le norme energetiche scritte da loro. 🔗 Leggi su Laverita.info
Il Consiglio europeo annacqua il Green deal per non perdere «competitività», la legge di bilancio del governo Meloni vuole tagliare sui mezzi pubblici, Papa Leone XIV dice che la Chiesa sta coi centri sociali, agli ex magazzini generali di Roma faranno un altr - facebook.com Vai su Facebook
| Il Presidente del Consiglio @GiorgiaMeloni @Palazzo_Chigi partecipa al Consiglio europeo $EUCO a Bruxelles. In agenda: Ucraina Medio Oriente Sicurezza e Difesa Competitività e transizione climatica e digitale Alloggi Migrazione Info - X Vai su X
Parlamento Ue: António Costa (Consiglio europeo) in emiciclo. Spese per la difesa comune ma non un esercito comune - “Tre priorità fondamentali hanno caratterizzato i primi sette mesi del mandato: difesa, competitività e ruolo dell’Europa nel mondo”. Scrive agensir.it
Consiglio europeo: l'Europa si spacca su Israele - "Il Consiglio europeo chiede un cessate il fuoco immediato a Gaza e il rilascio incondizionato di tutti gli ostaggi, che porti alla fine permanente delle ostilità. Segnala ansa.it
La premier Meloni in Senato: no a una difesa Ue fuori dalla Nato - Il governo italiano è pronto a rafforzare il proprio impegno militare all’interno della Nato portando, nei prossimi dieci anni, le spese per la difesa al 3,5% del pil e quelle per la sicurezza all’1,5 ... Da milanofinanza.it