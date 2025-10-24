Il Consiglio europeo non bada a spese | 1 miliardo per la sede Tanto paghiamo noi

24 ott 2025

I burocrati dell’Unione pianificano la ricostruzione del palazzo Lipsius. Per rispettare le norme energetiche scritte da loro. 🔗 Leggi su Laverita.info

il consiglio europeo non bada a spese 1 miliardo per la sede tanto paghiamo noi

© Laverita.info - Il Consiglio europeo non bada a spese: 1 miliardo per la sede. Tanto paghiamo noi

