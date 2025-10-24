Il Conservatorio sigla un contratto che valorizza il merito | è il primo in regione
Grande soddisfazione al Conservatorio “Giuseppe Nicolini” di Piacenza per la firma della Contrattazione Collettiva Nazionale Integrativa di istituto (Ccni) relativa al personale docente, tecnico e amministrativo del comparto Istruzione, Università e Ricerca – sezione Alta Formazione Artistica. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
News recenti che potrebbero piacerti
Componi la sigla e partecipa gratis al convegno VOCE ARTISTICA 2025? - facebook.com Vai su Facebook
Milano, a Rogoredo nascerà il Bosco della Musica: 61 milioni per il nuovo campus del Conservatorio Verdi - Siglato il contratto d’appalto per il progetto che punta a costruire anche uno studentato da 200 posti letto. Come scrive milanofinanza.it