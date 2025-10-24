il comune riconquista la cascina castelletto

Fine di una lunga battaglia legale, "fuori dal Castelletto", il tribunale sgombera la cascina del Comune di Pioltello occupata "senza titolo dall’ azienda agricola Santi ", che avrebbe dovuto lasciarla dopo 20 anni di locazione, "ma non è stato così". "Si chiude una vicenda lunga e dolorosa – aggiunge la sindaca Ivonne Cosciotti, che ha ascoltato la sentenza in aula - vincono gli interessi della comunità. Ora, il bene, che fu donato al Municipio per fini nobili, potrà essere destinato al sociale". Lo sgombero entro San Martino "11 novembre, data di inizio dell’anno agrario – racconta la prima cittadina – il complesso avrebbe dovuto esserci consegnato l’anno scorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

