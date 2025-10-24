Il Comune ha fatto dietrofront la gestione del nido resta pubblica | ascoltate le proteste dei genitori

Casalpusterlengo (Lodi) – L ’asilo nido rimane in mano pubblica: lo sancisce una decisione della Giunta comunale del sindaco Elia Delmiglio che, nei giorni scorsi, ha deliberato l’avvio del procedimento con l’obiettivo di trasferire i servizi sociali (quelli ancora in capo al Comune), all’Azienda speciale di servizi (Assc). Nel contesto di questa decisione è stato scritto che l’unico servizio che non sarà spostato sarà quello di via De Gasperi. Per il Comune si tratta di un dietrofront visto che l’idea originaria era di affidare la gestione in concessione. La mobilitazione dei genitori, sfociata anche con l’affissione di alcuni striscioni polemici all’ingresso dell’asilo, avevano indotto l’ente pubblico alla riflessione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

