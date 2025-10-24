Zetti Una boccata d’ossigeno, una bella aspirina per un paziente raffreddato che ancora non è guarito. Va bene la vittoria, va benissimo, ci mancherebbe, pensate se la Fiorentina avesse perso a Vienna. Ma non vorremmo che, come accaduto col Sigma Olomouc, si trattasse di un fuoco di paglia. La partita vera, la gara da vincere a tutti i costi, è quella di domenica col Bologna. Disfattisti? No, solo realisti. E’ giusto, però, fare un passo alla volta. E allora, valore dell’avversario a parte, non possiamo che registrare un successo che dovrebbe rasserenare l’ambiente. La riscossa dei riservisti è partita col secondo gol di Ndour in Conference, con la solidità di Fortini, col ritorno al gol di Dzeko e con la coppia Nicolussi-Fagioli che ha messo in mostra qualità e verticalizzazioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il commento. Un'aspirina per allentare la tensione