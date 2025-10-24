Il comandante generale Sergio Liardo in visita alla capitaneria di porto di Catania

Cataniatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il comandante generale del corpo delle capitanerie di porto, ammiraglio ispettore capo Sergio Liardo, ha fatto visita alla capitaneria di porto di Catania, dove è stato accolto dal direttore marittimo della Sicilia Orientale, contrammiraglio Raffaele Macauda. La visita presso la direzione. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Comandante G. Costiera incontra colleghi aggrediti in Calabria - IL Comandante Generale, Ammiraglio Ispettore Capo Nicola Carlone, accompagnato dal Vice Comandante Generale, Ammiraglio Ispettore Sergio Liardo e dal Direttore Marittimo della Calabria e Basilicata ... Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Comandante Generale Sergio Liardo