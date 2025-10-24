Il collegamento in bus tra Messina e Villafranca il Comune presenta il ricorso al Tar
Dal 16 ottobre il servizio di trasporto via bus tra Messina e Villafranca Tirrena è ripreso su decisione del Tar ma la "battaglia" legale che vede da un lato il Comune e dall'altro i privati della Campagna e Ciccolo" e l'assessorato regionale alle Infrastrutture non si è fermata. E duqne detto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
