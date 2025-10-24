I giovanissimi caduti nella sua rete sono di Brescia (Bovezzo, Nave, Concesio, Ospitaletto, ma anche la città), Bergamo (Martinengo), Napoli, Milano (Gorgonzola, Giussano ) Chieti. Erano tutti aspiranti cestisti. E si sono fatti sedurre dai messaggi suadenti ricevuti da una affascinante coetanea, che li induceva a inviare foto e video dal contenuto sessualmente esplicito. Peccato che dietro quella ragazzina realmente esistente, a cui erano stati hackerati i profili social e ignara di aver fatto da esca, si nascondesse un allenatore di pallacanestro giovanile, che è stato nel team di varie squadre, da Brescia alla Bassa passando per l’Ovest, e attualmente era alla guida di una squadra senior. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il coach adescatore. Si fingeva una ragazza per avere foto intime