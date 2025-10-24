Il coach adescatore Si fingeva una ragazza per avere foto intime
I giovanissimi caduti nella sua rete sono di Brescia (Bovezzo, Nave, Concesio, Ospitaletto, ma anche la città), Bergamo (Martinengo), Napoli, Milano (Gorgonzola, Giussano ) Chieti. Erano tutti aspiranti cestisti. E si sono fatti sedurre dai messaggi suadenti ricevuti da una affascinante coetanea, che li induceva a inviare foto e video dal contenuto sessualmente esplicito. Peccato che dietro quella ragazzina realmente esistente, a cui erano stati hackerati i profili social e ignara di aver fatto da esca, si nascondesse un allenatore di pallacanestro giovanile, che è stato nel team di varie squadre, da Brescia alla Bassa passando per l’Ovest, e attualmente era alla guida di una squadra senior. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il coach adescatore. Si fingeva una ragazza per avere foto intime - Con lo stesso trucco avrebbe approcciato sedici ragazzi della sua squadra. Segnala ilgiorno.it
Si fingeva una ragazza sui social per contattare maschi minorenni e avere loro foto intime: arrestato allenatore di basket - Il bresciano, 28 anni, sfruttava la sua posizione come allenatore: inviava messaggi seducenti e fotografie di giovani ragazze al fine di carpire la loro fiducia e indurli a inviare materiale di natura ... Segnala msn.com