Il Club de Madrid arriva a Firenze Di cosa si tratta
Domani - 25 ottobre - il Teatro Niccolini di Firenze ospiterà Michelle Bachelet - ex presidente del Cile - e María Elena Agüero, segretario generale del Club de Madrid, il più grande luogo di ritrovo per gli ex capi di stato e di governo democratici del mondo. Kim Campbell, ex prima ministra del Canada, a margine della conferenza stampa per la presentazione del ciclo Donne e Potere, ha detto: " Il Club de Madrid è il più grande luogo di ritrovo per gli ex capi democratici del mondo, mi aspetto che ci siano altri eventi a Firenze del genere ", poi il passaggio su Giorgia Meloni: " Essendo stata io l'unica prima ministra donna del Canada trovo rassicurante il fatto che Meloni possa essere valutata rispetto a ciò che fa e ciò che dice, e non per il fatto di essere donna ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
