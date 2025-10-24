Il circolo ' L' Altrarte' compie 25 anni | festa in centro storico con il tradizionale mercatino

Ferraratoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Circolo L'Altrarte festeggia quest'anno il 25esimo anniversario della fondazione. Per farlo, organizza il tradizionale Mercatino Opere dell’Ingegno, sabato 25 alle 10 in piazza Trento e Trieste (condito da un momento conviviale). Il viaggio del circolo ferrarese inizia nell'anno 2000 grazie ad. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

