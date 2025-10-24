Il circolo ' L' Altrarte' compie 25 anni | festa in centro storico con il tradizionale mercatino
Il Circolo L'Altrarte festeggia quest'anno il 25esimo anniversario della fondazione. Per farlo, organizza il tradizionale Mercatino Opere dell’Ingegno, sabato 25 alle 10 in piazza Trento e Trieste (condito da un momento conviviale). Il viaggio del circolo ferrarese inizia nell'anno 2000 grazie ad. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Approfondisci con queste news
Il circolo 'L'Altrarte' compie 25 anni: festa in centro storico con il tradizionale mercatino ift.tt/03NFrpZ - X Vai su X
Presentazione del 25° anniversario Fondazione Circolo l’Altrarte - Mercatino Opere dell’Ingegno - Venerdì 24 ottobre 2025 alle 10:00 nella sala degli Arazzi della residenza municipale di Ferrara, si terrà la conferenza stampa di presentazione del 25° Anniversario della Fondazione Circolo ... Si legge su cronacacomune.it