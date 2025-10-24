Il Circo Bellucci torna a Cerignola con un nuovo spettacolo

Da venerdì 24 ottobre a lunedì 3 novembre, in strada comunale San Marco a Cerignola farà tappa il Circo Bellucci, con uno spettacolo nuovo, per grandi e piccini, impreziosito dalla collaborazione della compagnia di Ivan Orfei. Sotto lo chapiteau sarà proposto uno spettacolo emozionante. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

