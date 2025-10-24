Il ciclone di Halloween | cosa accadrà nei prossimi giorni
Dopo una breve pausa dal maltempo che avremo quasi esclusivamente nei primi giorni della prossima settimana, l'ultimo scorcio di ottobre si annuncia turbolento dal punto di vista atmosferico: sono arrivate conferme circa la formazione di un potenziale ciclone mediterraneo e una nuova fase di intenso maltempo. La tendenza per Halloween. Se fino a mercoledì 29 ottobre una breve pausa anticiclonica regalerà ampi spazi soleggiati da Nord a Sud e un clima molto mite durante le ore diurne, da giovedì ecco la nuova fase piovosa per lo scontro da l' aria fredda in discesa dal Nord Europa e quella molto mite presente sul Mediterraneo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
