Dopo una breve pausa dal maltempo che avremo quasi esclusivamente nei primi giorni della prossima settimana, l'ultimo scorcio di ottobre si annuncia turbolento dal punto di vista atmosferico: sono arrivate conferme circa la formazione di un potenziale ciclone mediterraneo e una nuova fase di intenso maltempo. La tendenza per Halloween. Se fino a mercoledì 29 ottobre una breve pausa anticiclonica regalerà ampi spazi soleggiati da Nord a Sud e un clima molto mite durante le ore diurne, da giovedì ecco la nuova fase piovosa per lo scontro da l' aria fredda in discesa dal Nord Europa e quella molto mite presente sul Mediterraneo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il ciclone di Halloween: cosa accadrà nei prossimi giorni