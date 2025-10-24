Il chiarimento oggi in municipio | Il consigliere ha chiesto di parlare

Il futuro in municipio per Giuseppe Calabretta, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale e grande sostenitore dell maggioranza di centrodestra che governa Brugherio, si decide in queste ore. Agli uffici comunali non è ancora giunta la notifica dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici e del divieto temporaneo di esercitare la professione. Il sindaco Roberto Assi fa notare che il dispositivo 289 del Codice di procedura penale stabilisce l’interdizione temporanea da cariche amministrative e professionali, ma "la misura - recita il comma 3 - non si applica a uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

