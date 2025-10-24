Il Cga conferma l’elezione di Laccoto all’Ars | respinto l’appello di Genovese

Feedpress.me | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGA) ha respinto l’appello presentato da Luigi Genovese contro l’elezione dell’onorevole Giuseppe Laccoto all’Assemblea Regionale Siciliana, confermando quanto già stabilito dal TAR di Palermo nel marzo 2023. La decisione riconosce la piena validità dei dati ufficiali forniti dall’Ufficio Centrale Circoscrizionale. La verificazione dei voti ha inoltre. 🔗 Leggi su Feedpress.me

