Il ceto medio soffoca sotto il peso delle tasse | in Liguria prelievi da record | Grafici

Da Levante a Ponente, oltre il 55% dell’Irpef è pagato da chi dichiara tra i 20 e 55 mila euro. Le imposte locali aggravano: l’impatto dell’addizionale comunale, a Genova, è il più alto d’Italia. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Il ceto medio soffoca sotto il peso delle tasse: in Liguria prelievi da record | Grafici

Il ceto medio è il cuore dell’Italia: lavoratori, professionisti, piccoli imprenditori, famiglie che ogni giorno tengono in piedi il Paese. Nella legge di Bilancio si sta concretizzando uno dei nostri obiettivi: ridurre l’aliquota per il ceto medio dal 35 al 33%. - X Vai su X

Economia: Il governo Meloni ha dovuto dedicare le prime manovre di bilancio alle fasce sociali più bisognose. Quest’ anno possiamo finalmente dare respiro e cominciare a ridurre la pressione fiscale anche al ceto medio. - facebook.com Vai su Facebook

Raffaele Mastrolonardo, Roberto Sculli - Da Levante a Ponente, oltre il 55% dell’Irpef è pagato da chi dichiara tra i 20 e 55 mila euro. Scrive ilsecoloxix.it

De Nuccio (Commercialisti), bene taglio Irpef a ceto medio - "La riduzione della pressione fiscale nei confronti dei contribuenti del ceto medio era un obiettivo rimasto inattuato con il primo modulo della riforma dell'Irpef che aveva, giustamente, dato priorit ... Riporta ansa.it

Giorgetti: «Per il ceto medio Irpef giù al 33%? Tenendo il bilancio in sicurezza». Fiducia dopo Fitch: deficit sotto il 3% nel 2025 - Il titolare del Mef non ha nascosto rischi e incertezze legati al quadro internazionale e ai dazi. Scrive ilgazzettino.it