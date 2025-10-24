Il ceto medio soffoca sotto il peso delle tasse | in Liguria prelievi da record | Grafici interattivi

Ilsecoloxix.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da Levante a Ponente, oltre il 55% dell’Irpef è pagato da chi dichiara tra i 20 e 55 mila euro. Le imposte locali aggravano: l’impatto dell’addizionale comunale, a Genova, è il più alto d’Italia. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

il ceto medio soffoca sotto il peso delle tasse in liguria prelievi da record grafici interattivi

© Ilsecoloxix.it - Il ceto medio soffoca sotto il peso delle tasse: in Liguria prelievi da record | Grafici interattivi

News recenti che potrebbero piacerti

ceto medio soffoca sottoIl ceto medio soffoca sotto il peso delle tasse: in Liguria prelievi da record | Grafici interattivi - Da Levante a Ponente, oltre il 55% dell’Irpef è pagato da chi dichiara tra i 20 e 55 mila euro. Si legge su ilsecoloxix.it

ceto medio soffoca sottoDe Nuccio (Commercialisti), bene taglio Irpef a ceto medio - "La riduzione della pressione fiscale nei confronti dei contribuenti del ceto medio era un obiettivo rimasto inattuato con il primo modulo della riforma dell'Irpef che aveva, giustamente, dato priorit ... Si legge su ansa.it

Giorgetti: «Per il ceto medio Irpef giù al 33%? Tenendo il bilancio in sicurezza». Fiducia dopo Fitch: deficit sotto il 3% nel 2025 - Il titolare del Mef non ha nascosto rischi e incertezze legati al quadro internazionale e ai dazi. Come scrive ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Ceto Medio Soffoca Sotto