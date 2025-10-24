Il Cesena in casa del Sudtirol del grande ex Castori Mignani | La presenza dei nostri tifosi sarà una spinta in più

Il Cavalluccio è pronto a tornare in campo allo stadio 'Druso' di Bolzano contro il Sudtirol per la nona giornata del campionato di B. Sfida al grande ex Fabrizio Castori che sta guidando i bolzanini al 12esimo posto con 10 punti, quattro in meno dei bianconeri che sono quarti in classifica.

Il Cesena in casa del Sudtirol del grande ex Castori, Mignani: "La presenza dei nostri tifosi sarà una spinta in più" - "Noi abbiamo una squadra di ragazzi che, secondo me, è molto sensibile alla partecipazione dei tifosi, in casa soprattutto, ma anche in trasferta"

Pronostico Sudtirol vs Cesena – 25 Ottobre 2025 - Cesena di Serie B cattura una sfida interessante tra due squadre che stanno dimostrando solidità e buona proposizione offensiva.

Cesena, volti nuovi in attacco. Olivieri e Diao scalpitano - Il Sudtirol è una squadra che in casa non ha mezze misure: 2 successi, 2 vittorie e nessun pareggio finora al 'Druso'.