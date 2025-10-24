il centrosinistra cambia musica e vota il piano bici a san siro

Chissà se un giorno Roberto Vecchioni vorrà contribuire alla causa e riscrivere uno dei suoi brani più celebri, da «Luci a San Siro» a «Bici a San Siro». Battute a parte, è il titolo dell'ordine del giorno approvato ieri da Consiglio comunale con 20 voti a favore, 11 contrari e un astenuto. Il primo firmatario, neanche a dirlo, è il consigliere della Lista Sala Marco Mazzei, coordinatore della task force per la Mobilità attiva creata dal sindaco. Chiede alla giunta di «avviare un tavolo di lavoro con le squadre per proporre di realizzare, all'interno del nuovo stadio» realizzato accanto al Meazza «il parcheggio bici più grande d'Italia, con almeno diecimila posti sicuri e attrezzati per bici a pedalata assistita e cargo bike». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

