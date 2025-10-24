Il Celtic reagisce mentre il Lille perde il thriller

2025-10-23 23:42:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Il Celtic ha prodotto una svolta nel secondo tempo a Glasgow. Il Celtic ha ottenuto la sua prima vittoria in Europa League in questa stagione battendo in rimonta lo Sturm Graz 2-1. Sembrava che fosse un’altra serata infelice al Celtic Park per i padroni di casa quando Tomi Horvat ha realizzato un sublime vantaggio di apertura nell’angolo in alto a sinistra al 15?. Ma Liam Scales ha pareggiato con un finale composto al 61° minuto prima che il dissoluto Benjamin Nygren finalmente cogliesse l’occasione e portasse a casa quello che si è rivelato vincente. 🔗 Leggi su Justcalcio.com