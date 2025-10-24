Il Carnevale di Venezia 2026 celebra le Olimpiadi di Milano Cortina

Il Carnevale di Venezia 2026, in programma dal 31 gennaio al 17 febbraio, celebra l’anno olimpico. Il titolo, annunciato dal sindaco, Luigi Brugnaro, è “Olympus - Alle origini del gioco” e rimanda alla mitologia e all’armonia del corpo e della mente, ma anche alla Venezia dei secoli passati, dove. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

