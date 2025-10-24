Il Career Day Luiss sbarca a Milano | i talenti dell’Ateneo romano incontrano il mondo delle imprese

(Adnkronos) – Il Career Day Luiss si arricchisce e per la prima volta fa tappa a Milano, portando nel cuore della capitale economica del Paese una giornata interamente dedicata all’incontro tra talenti e aziende. All’iniziativa, in programma il prossimo 29 ottobre, prenderanno parte oltre 100 tra studenti del secondo anno dei corsi magistrali e neolaureati . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

