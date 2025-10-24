Il Cardinale Czerny | Le parole del Papa sui migranti valgono anche per l’Italia
Con i movimenti popolari un discorso radicale? “Questa è la realtà, non radicalismo. Leone XIV si rifà a Leone XIII e si domanda: quali sono oggi le questioni che rendono la vita così difficile per così tante persone?”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Uomini e donne che vivono in periferia e che raccolgono e vendono i rifiuti riciclabili per strada riflettono sul loro lavoro nel V Incontro Mondiale del #Movimenti Popolari al via ieri, 21 ottobre. Il cardinale Czerny: #PapaFrancesco sognava il giorno in cui i Movi - facebook.com Vai su Facebook
"Cartoneros" e lavoratori invisibili protagonisti nel V Incontro Mondiale del Movimenti Popolari @EnMovPop, da ieri, #21ottobre, a Roma. Il cardinale Czerny: sono parte attiva della #Chiesa #VaticanNewsIT https://shorturl.at/Nm2vZ - X Vai su X
Scontro Tel Aviv-Vaticano su Parolin. Il Papa: «Giuste le parole del cardinale» - Israele contro il Vaticano a causa delle parole del cardinale Parolin sul dramma della Striscia di Gaza. Come scrive ilmessaggero.it
Israele: 'Le parole di Parolin minacciano la pace'. Il Papa: 'La posizione del cardinale è quella della Santa Sede' - L'ambasciata di Tel Aviv presso la Santa Sede ha duramente criticato l'intervista rilasciata ieri ai media vaticani ... Riporta ansa.it
Scontro Tel Aviv-Vaticano su Parolin, Papa Leone: «Giuste le parole del cardinale» - Rivediamo nel dettaglio ciò che è successo in coincidenza con il secondo anniversario dell'attacco terroristico compiuto da Hamas il 7 ottobre 2023. Riporta ilgazzettino.it