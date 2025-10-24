Con i movimenti popolari un discorso radicale? “Questa è la realtà, non radicalismo. Leone XIV si rifà a Leone XIII e si domanda: quali sono oggi le questioni che rendono la vita così difficile per così tante persone?”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Il Cardinale Czerny: “Le parole del Papa sui migranti valgono anche per l’Italia”