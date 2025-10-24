Il cardinale Angelo Bagnasco in visita al reparto di neurochirurgia del Gom
Il Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria, ha accolto ieri pomeriggio il cardinale Angelo Bagnasco che ha fatto visita alla Uoc di neurochirurgia del dr. Mauro Campello. L'incontro è avvenuto nell’ambito della collaborazione tra il reparto e l’Ina, realtà umanitaria di ispirazione. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
