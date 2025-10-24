Il capo di Stato maggiore francese | la Russia può attaccare l’Europa in 3-4 anni ma sarebbe un test

It.insideover.com | 24 ott 2025

In 3 o 4 anni la Russia potrebbe tentare un’incursione militare in Europa. Parola del generale Fabien Mandon, neo-capo di Stato Maggiore della difesa francese scelto a luglio dal presidente Emmanuel Macron, che ha parlato nella giornata di mercoledì ai deputati della Commissione Difesa dell’Assemblea Nazionale. Il “test” di Mosca. Le parole del generale invitano a una maggiore cautela circa la prospettiva di un confronto diretto con Mosca: non si parla più di possibili attacchi su vasta scala ma di un “test” a cui la Russia potrebbe sottoporre l’Europa. Con la guerra in Ucraina che continua e le prospettive di un prosieguo al 2026 che sembrano concretizzarsi, ipotizzare lo scacchiere di un dopo-guerra a Est è assai nebuloso. 🔗 Leggi su It.insideover.com

