Il Cancelliere tedesco Merz | In un modo o nell' altro l' Ucraina sarà finanziata – Il video

(Agenzia Vista) Bruxelles, 24 ottobre 2025 “Continueremo a parlare dei beni russi congelati. L'uso degli interessi attivi continuerà. La Commissione ora esaminerà attentamente quali opzioni abbiamo. Ci sono questioni davvero serie che dobbiamo risolvere. Abbiamo concordato che procederemo insieme e cercheremo un modo. Soprattutto, vogliamo garantire che l'Ucraina continui a essere finanziata in un modo o nell'altro dal prossimo anno. Una decisione sarà presa a fine anno". Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz a Bruxelles. Ebs Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

