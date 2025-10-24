Il Canada sospende lo spot con Reagan contro i dazi che ha fatto arrabbiare Trump facendo saltare gli accordi commerciali

Il Canada sospende lo spot pubblicitario con Ronald Reagan che ha fatto infuriare Donald Trump e lo ha spinto a sospendere le trattative per un accordo commerciale sui dazi. Lo hanno annunciato le autorità dello stato canadese dopo essersi consultate con il premier Mark Carney. Trump aveva accusato le autorità di Ottawa di aver distorto le parole del suo predecessore Ronald Reagan. «Alla luce del loro comportamento scandaloso, TUTTI I NEGOZIATI COMMERCIALI CON IL Canada SONO CON LA PRESENTE TERMINATI », ha scritto il presidente Usa sul suo social network Truth. E poi: «La Fondazione Ronald Reagan ha appena annunciato che il Canada ha utilizzato fraudolentemente una pubblicità, che è FALSA, in cui Ronald Reagan parla negativamente dei dazi doganali». 🔗 Leggi su Open.online