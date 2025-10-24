Il Canada sospende lo spot con Reagan contro i dazi che ha fatto arrabbiare Trump facendo saltare gli accordi commerciali
Il Canada sospende lo spot pubblicitario con Ronald Reagan che ha fatto infuriare Donald Trump e lo ha spinto a sospendere le trattative per un accordo commerciale sui dazi. Lo hanno annunciato le autorità dello stato canadese dopo essersi consultate con il premier Mark Carney. Trump aveva accusato le autorità di Ottawa di aver distorto le parole del suo predecessore Ronald Reagan. «Alla luce del loro comportamento scandaloso, TUTTI I NEGOZIATI COMMERCIALI CON IL Canada SONO CON LA PRESENTE TERMINATI », ha scritto il presidente Usa sul suo social network Truth. E poi: «La Fondazione Ronald Reagan ha appena annunciato che il Canada ha utilizzato fraudolentemente una pubblicità, che è FALSA, in cui Ronald Reagan parla negativamente dei dazi doganali». 🔗 Leggi su Open.online
Contenuti che potrebbero interessarti
Atteso il vertice Trump-Xi del 30 ottobre: cresce l’ottimismo sui dazi. Trump sospende i negoziati con il Canada, tensioni UE-Cina. $BCOM +1,8%: brent in rally, bene metalli e soia. $Dollaro canadese debole, $yen in calo, attesa per inflazione USA. $MpsNews - X Vai su X
Trump accusa il Canada di manipolare un discorso di Reagan Uno spot canadese utilizza un vecchio audio del 1987 per criticare le politiche sui dazi. Trump reagisce duramente e sospende i rapporti commerciali. Guarda il video completo https://l-nk.it - facebook.com Vai su Facebook
Canada sospende lo spot con Reagan contro i dazi - L'Ontario sospende lo spot pubblicitario con Ronald Reagan che ha fatto infuriare Donald Trump e lo ha spinto a sospendere le trattative per un accordo commerciale. Lo riporta ansa.it
Canada ritira lo spot con Reagan contro i dazi che aveva fatto infuriare Trump - Il primo ministro della provincia canadese dell'Ontario, Doug Ford, ha annunciato il ritiro di una campagna televisiva con protagonista l'ex presidente Ronald Reagan contro i dazi doganali ... Si legge su tg24.sky.it
Trump blocca i negoziati commerciali con il Canada: “Spot con Reagan falso e vergognoso” - Il video, finanziato con circa 75 milioni di dollari, mostrava una vecchia clip di Reagan in cui l’ex presidente repubblicano si esprimeva contro i dazi doganali. Riporta affaritaliani.it