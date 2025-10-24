il calendario del festival della pace

L’Europa e l’Unione Europa al centro della nuova edizione del Festival della Pace. L’iniziativa, promossa da Comune, Provincia di Brescia, le Università Statale e Cattolica, la Fondazione Brescia Musei, l’Ufficio Scolastico Territoriale, la Diocesi di Brescia, la Consulta per la cooperazione e la pace, insieme ad altre fondazioni, associazioni ed enti del territorio, prevede tavole rotonde e convegni, spettacoli ed eventi artistici e culturali, mostre e atelier che raccontano con linguaggio popolare ciò che accade nel nostro mondo e ciò che si può fare per promuovere la democrazia e la speranza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

