il calendario completo con gli scioperi di novembre ecco chi si ferma dai trasporti alla scuola

Nuovi scioperi in vista a novembre. Diverse agitazioni riguarderanno i trasporti, locali e nazionali, e altri ambiti, dalla scuola alla sanità. Coinvolti in particolare gli addetti del trasporto aereo, mentre il 28 novembre è previsto lo sciopero generale proclamato da Usb. Dal personale Atm di Milano alle vertenze nazionali, nell’infografica il calendario completo: L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

