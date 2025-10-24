Il Cagliari cerca i gol di Esposito | Pisacane punta su Seba in coppia con Borrelli
Solo una rete realizzata dall’infortunio di Belotti. Pisacane sull'ex Inter: "Giochi sereno, è sempre utile". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Cagliari in cerca di un 9 puro: Esposito rimandato, duello Borrelli-Kilicsoy - Mister Pisacane alle prese con la composizione dell'attacco dopo le ultime risposte arrivate da Cagliari- Da calciocasteddu.it
Cagliari, ancora zero gol per Esposito in questa stagione: il punto della situazione sull’attaccante rossoblù - Cagliari, l’attaccante rossoblù non si è ancora sbloccato in questa stagione 2025/26 di Serie A: il punto della situazione su Esposito Mentre il Cagliari si prepara alla trasferta di Verona, l’attenzi ... Riporta cagliarinews24.com
Il Cagliari frena, senza Belotti mancano gol e tiri in porta - Ma la classifica ancora regge, grazie al tesoretto accumulato con le due ... Segnala msn.com