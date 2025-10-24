Il Brand Journalism Festival 2025 torna l' 11 novembre a Roma | c’è anche QN con il progetto Salus su Instagram
È ancora possibile, nel nostro Paese, dar vita a una comunicazione capace di unire giornalismo e impresa in un linguaggio comune, fondato su trasparenza, etica e cultura della responsabilità? In un mondo in cui ‘comunicare’ non è più sufficiente, come si possono connettere autenticamente le persone e restituire loro la fiducia nei media? Possiamo ancora promuovere una cultura della salute laddove dilagano fake news e teorie non di rado strampalate, se non addirittura dannose? Sono alcune delle domande cui intende dare una risposta il Brand journalism Festival 2025, in programma l’11 novembre al Talent garden di Roma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
