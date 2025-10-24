Il Brand Journalism Festival 2025 dall' 11 novembre a Roma | la cultura della salute

L’evento ideato da Ilario Vallifuoco e promosso da Social Reporters per promuovere la cultura della salute contro le fake news. C'è anche Qn con il progetto Salus su Instagram. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

