il bramante va a fare visita alla corazzata vigor matelica

Per la quinta giornata del girone D della serie B Interregionale il Bramante Pesaro andrà a far visita ad un’altra formazione a punteggio pieno, ovvero, la Vigor Matelica. L’appuntamento è per domenica 26 ottobre alle 18 a Castelraimondo. I matelicesi sono guidati in panchina per la quarta stagione consecutiva da coach Antonio Trullo. Il Bramante viene dalla sconfitta di Civitanova di domenica scorsa. "Purtroppo abbiamo buttato via una partita giocata molto bene su un campo difficile come quello di Civitanova – commenta il dirigente del Bramante Matteo Longoni - e contro una squadra ancora imbattuta; una partita che, nonostante le attuali difficoltà nella completezza del roster, ci ha visto arrivare a +9 a 1’30’’ dalla fine con la palla in mano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

