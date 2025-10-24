Il Borussia Dortmund vuole Sam Alker dal Leeds United

Sito inglese: Il Borussia Dortmund è interessato ad ingaggiare il giovane centrocampista del Leeds United, Sam Alker. Un rapporto tramite Daily Mail afferma che il club tedesco sta seguendo il talentuoso centrocampista prima del suo 17esimo compleanno e potrebbe cercare di fare una mossa per lui. Il Leeds deve mantenere Sam Alker. Il Leeds non vorrà perdere un giovane giocatore di talento come lui. Recentemente hanno fatto bene a preparare diversi giovani giocatori e stanno cercando di costruire una squadra formidabile per il futuro. Perdere Alker sarebbe un duro colpo per loro. Nel frattempo anche il Bayer Leverkusen tiene d’occhio la sua crescita. 🔗 Leggi su Justcalcio.com