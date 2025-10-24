Il boom del turismo mediterraneo in numeri
Sappiamo bene che esistono alcuni trend economico demografici che da decenni supportano la crescita del turismo e dei viaggi: aumento della popolazione mondiale che può permettersi di viaggiare, moltiplicazione delle tratte aeree e calo dei costi dei biglietti, incremento del tempo medio a disposizione da dedicare al leisure, nascita di nuovi prodotti lato offerta quali sono stati nel tempo i voli charter, i villaggi vacanze, le crociere e che sono oggi ad esempio i viaggi esperienziali e, infine, arrivo sul mercato di nuove destinazioni (Colombia, Albania, Islanda, Giappone, Arabia Saudita per citare alcuni paesi in cui il turismo è esploso nell’ultimo decennio). 🔗 Leggi su Panorama.it
