Spacciatori e abituali consumatori di sostanze stupefacenti, considerati pericolosi dalla Procura della Repubblica di Monza: sono quattro le persone arrestate nei giorni scorsi grazie al blitz congiunto della polizia locale di Meda e di quella di Bovisio Masciago. Si tratta di quattro italiani di età compresa tra i 30 e i 35 anni, alcuni di loro già noti alla giustizia. L’operazione che ha portato all’arresto dei quattro ha avuto inizio in modo del tutto casuale. Una telefonata giunta al comando di Meda per segnalare la presenza di una persona considerata sospetta in un’area pubblica del territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il blitz nella casa dei sospetti. Vasi scagliati dal tetto, taser e un alloggio pieno di stupefacenti