Il Bisonte fa storia Artigianalità e stile nel cuore di Firenze

Nel cuore di Firenze, c'è un luogo speciale dove storia, tradizione e artigianalità si intrecciano. É il seicentesco Palazzo Corsini al Parione, un raro esempio di architettura barocca, ispirata a quella dei grandi palazzi nobiliari romani, magnifica eccezione all'impianto medievale e rinascimentale della città toscana. Affacciato sull'Arno e dalla struttura imponente, interrotta da vetrate e terrazzi, basta varcarne la soglia per scoprire splendide sale decorate con stucchi e opere d'arte di inestimabile valore, custodi di storie affascinanti che vedono protagonisti Papi, capi di governo, uomini di cultura e di scienza.

