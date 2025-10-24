Il Bike Park apre le porte alla città | lo sguardo del drone sul nuovo impianto sportivo - VIDEO

Ravennatoday.it | 24 ott 2025

Il nuovo bike park è pronto. Inserito in un ampio contesto per la pratica di diverse discipline, il Polisportivo Darsena, sarà inaugurato domani, sabato 25 ottobre, con un pomeriggio di festa aperto a tutta la città. Il momento inaugurale – in programma alle 15 – sarà preceduto, intorno alle 14. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

