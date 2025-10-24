Il bello del giovedì sera 2026 vol 3

CONOSCI LA TUA SQUADRA DEL GIOVEDì: DRITA FC Dio disse: “Sia la luce!”. E la luce fu. Ma non era proprio la Luce - “Ente fisico al quale è dovuta l’eccitazione nell’occhio delle sensazioni visive, cioè la possibilità, da parte dell’occhio, di vedere gli oggetti” - ma una squadra chiamata Luce, che in albanese si dice Drita. Il designer dello stemma del club credo volesse evocare la luce, facendo partire dei raggi dal pallone, ma l’effetto concentrico è strano. Ne viene fuori una specie di cresta invertita sul pallone come una testa. Sotto la scritta Drita compare quella di “Gjlan”, che forse non sembra ma è il nome di una città in Kosovo, dove nel 1985 un contadino serbo si è recato all’ospedale perché aveva una bottiglia frantumata nel culo. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

