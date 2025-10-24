Il beauty look sfoggiato dall' attrice agli InStyle Imagemaker Awards 2025 è perfetto per l' autunno

C ’è chi sa brillare senza clamore, come la star 43enne Jessica Biel. Sul red carpet degli InStyle Imagemaker Awards 2025, l’attrice, sfoggia solo il suo fascino naturale e una rara compostezza, ed è comunque una presenza ipnotica. Punta su un beauty look sofisticato e apparentemente senza sforzo, ma con un tocco di (dolce) ribellione. Jessica Biel sul set del film “The Better Sister” X Il beauty look autunnale di Jessica Biel. La blusa in seta color crema è una mantella asimmetrica che scivola sulle spalle con orli obliqui e spacchi sulle braccia scolpite. Linee perfette da abbinare all’ hair look laterale, che sfiora quasi le clavicole. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il beauty look sfoggiato dall'attrice agli InStyle Imagemaker Awards 2025 è perfetto per l'autunno

