Il baule dei ricordi | torna a Galliate il mercatino dell' antiquariato

Dopo il successo dell'edizione di settembre, torna a Galliate "Il baule dei ricordi", il mercatino dell'antiquariato e del vintage che trasforma ogni visita in un viaggio nel tempo.La suggestiva cornice del Castello Sforzesco e la storica piazza Vittorio Veneto ospiteranno, domenica 26 ottobre. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

