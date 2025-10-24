Il baule dei ricordi | torna a Galliate il mercatino dell' antiquariato

Novaratoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il successo dell'edizione di settembre, torna a Galliate "Il baule dei ricordi", il mercatino dell'antiquariato e del vintage che trasforma ogni visita in un viaggio nel tempo.La suggestiva cornice del Castello Sforzesco e la storica piazza Vittorio Veneto ospiteranno, domenica 26 ottobre. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

baule ricordi torna galliateOccasioni, scoperte e ricordi: torna “La Pulce nel Baule” - Il fascino del “vintage” non è semplice nostalgia: è la ricerca di un tempo che sembrava lontano. Secondo ravenna24ore.it

Cerca Video su questo argomento: Baule Ricordi Torna Galliate