Il bacio tra il pubblico di X Factor | la coppia vip esce allo scoperto

Da settimane il loro nome aleggiava nei corridoi del gossip televisivo, tra mezze frasi, like sospetti e smentite poco convincenti. Ma ora non ci sono più dubbi: sono una coppia. Niente più misteri né giochi di strategia, perché i due hanno scelto di mostrarsi insieme nel modo più esplicito possibile, davanti a centinaia di persone, durante il primo live di X Factor. Un gesto semplice, un bacio tra la folla, che ha avuto il peso di un annuncio ufficiale. Il momento è stato immortalato dal blogger Lorenzo Pugnaloni, sempre attento ai movimenti degli ex volti del dating show di Canale 5. Il video parla da solo: Martina De Ioannon e Gianmarco Steri arrivano insieme agli studi Sky, passeggiano fianco a fianco e, incuranti degli sguardi e delle telecamere, si scambiano un bacio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

