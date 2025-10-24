II Edizione By Your Side | arte cinema e solidarietà in un’unica visione
Tempo di lettura: 4 minuti Dopo il successo dello scorso anno, Vinians Production rilancia il progetto BYS – By Your Side, confermando la propria vocazione a unire arte, cinema e solidarietà in un’unica visione: trasformare la creatività in strumento di partecipazione sociale. L’evento si terrà nell’ambito della Festa del Cinema di Roma all’interno dello Spazio della Fondazione Roma Lazio Film Commission Il tema di questa edizione, “ Breaking the Fourth Wall ”, invita a superare la distanza tra artista e pubblico, tra scena e realtà. Un invito ad agire, a diventare parte attiva di un’esperienza che non si limita alla visione ma si traduce in impegno concreto e condivisione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
