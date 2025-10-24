Ieri in Campania | allarme topi chiusa scuola Madre derubata mentre prega sulla tomba del figlio

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, giovedì 23 ottobre 2025.  Avellino – Furto shock nel cimitero di Avellino: madre derubata mentre pregava sulla tomba del figlio: un episodio di inaudita violenza emotiva, una donna che viene derubata mentre si trova davanti alla tomba del proprio figlio, intenta a pregare. ( LEGGI QUI ).  Benevento – Si è tenuta questa mattina a Napoli, davanti ai giudici del Tribunale del Riesame, l’udienza per  Donato D’Agostino, 19 anni di Benevento,  primo dei quattro arrestati per il violento pestaggio di  Gaetano Cusano, il 17enne di Tocco Caudio aggredito a Montesarchio nella notte tra il 4 e il 5 ottobre. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

