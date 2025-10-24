Identificato l’autore delle minacce a don Ferrari | È un dirigente informatico con accesso all’archivio riservato di Frontex

Ilfattoquotidiano.it | 24 ott 2025

La vicenda delle minacce social a don Mattia Ferrari, sacerdote modenese cappellano della ong Mediterranea, arriva a giudizio. È stato identificato il titolare dell’account @rgowans su X autore degli attacchi al sacerdote modenese impegnato a difesa degli ultimi e dei migranti. Dopo un’indagine in campo internazionale il cerchio si è chiuso su Robert Brytan, “un dirigente informatico di una società con accesso allarchivio riservato di Frontex “, come spiega Avvenire. Nato in Polonia, residente in Germania, ma con cittadinanza del Canada dove ha svolto servizio nella Guardia Costiera, Brytan – come riporta il quotidiano dei vescovi – è poi rientrato in Europa, inizialmente come assistente di un europarlamentare polacco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

