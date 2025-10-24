Identificato l’autore delle minacce a don Ferrari | È un dirigente informatico con accesso all’archivio riservato di Frontex
La vicenda delle minacce social a don Mattia Ferrari, sacerdote modenese cappellano della ong Mediterranea, arriva a giudizio. È stato identificato il titolare dell’account @rgowans su X autore degli attacchi al sacerdote modenese impegnato a difesa degli ultimi e dei migranti. Dopo un’indagine in campo internazionale il cerchio si è chiuso su Robert Brytan, “un dirigente informatico di una società con accesso all’ archivio riservato di Frontex “, come spiega Avvenire. Nato in Polonia, residente in Germania, ma con cittadinanza del Canada dove ha svolto servizio nella Guardia Costiera, Brytan – come riporta il quotidiano dei vescovi – è poi rientrato in Europa, inizialmente come assistente di un europarlamentare polacco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
CRONACA - FABRIANO - Identificato dai Carabinieri il secondo autore della rapina commessa lo scorso 15 ottobre. Si tratta di uno straniero senza fissa dimora che, dopo aver partecipato a una rapina ai danni di un fabrianese, era fuggito con la refurtiva. All’e - facebook.com Vai su Facebook
È stato identificato l'uomo che minacciava don Mattia Ferrari - A processo Robert Brytan, un passato da guardacoste in Canada. Come scrive avvenire.it
Identificato l'uomo che minacciava don Mattia Ferrari. E' un dirigente informatico collegato a Frontex - Si presenta come direttore di una società che gestisce dati per l'agenzia Ue delle ... avvenire.it scrive