Ecco tutte le info e la card finale per ICW “Il Numero 1” in programma questo Sabato Ottobre presso il centro sportivo comunale a San Paolo D’Argon (BG): Sabato 25 Ottobre – San Paolo D’Argon (BG) Centro Sportivo Comunale – Via Bartolomeo Colleoni Inizio ore 20:30 – Prenotazioni: Tel. 335-1208244 (anche via WhatsApp ) e [email protected] Match valido per il titolo femminile: Irene (c) vs Queen Maya. Tag team match: Tony Callaghan e Mirko Mori vs Dennis e Nico Inverardi. Quarti di Finale valido per il torneo de “Il Numero 1”: Spencer vs Jesse Jones. Quarti di Finale valido per il torneo de “Il Numero 1”: Flamingo vs Dave Atlas. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - ICW: info & card finale “ICW Il Numero 1”